خلال أيام.. أبوظبي تستقبل أبطال القارات في كأس العالم للأندية

طلال الغامدي(صدى):

تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة كأس العالم للأندية في الثاني عشر من ديسمبر المقبل وسط ترقب كثير من متابعي ومحبي كرة القدم حول العالم.

وتضم البطولة ناديين عربيين هما العين بطل الدوري الإماراتي (منظم البطولة)، والترجي التونسي بطل أفريقيا، ومن المقرر أن يفتتح العين البطولة بمواجهة أمام ويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

ويشارك في البطولة أبطال القارات الست، وهم ريال مدريد بطل أوروبا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وكاشيما الياباني بطل آسيا، وويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وجوادالاخارا المكسيكي بطل كونكاكاف، بينما تنتظر البطولة مشاركة بطل أمريكا الجنوبية، من بين بوكا جونيورز الأرجنتيني ومواطنه ريفر بليت المقرر أن يحسم أحدهما لقب كأس ليبرتادوريس يوم 24 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر أن تنتهي بطولة كأس العالم للأندية يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل.