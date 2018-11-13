الأمير سلطان بن سلمان يوجه بنزع ملكية موقع أثري بالخرج

الرياض(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قراراً بالموافقة على البدء في نزع ملكية مجموعة من العقارات في أحد المواقع الأثرية بمحافظة الخرج لغرض المنفعة العامة.

ويقع هذا العقار في موقع عيون الخرج الأثري بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض، حيث استندت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في قرار نزع الملكية، على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م/15 ) بتاريخ 11 / 3 / 1424هـ.

ويأتي هذا القرار منسجما مع توجهات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية، وبالتالي يتم إجراء الدراسات حولها وإعادة تهيئتها لتصبح لاحقا متاحة للزيارة والتطوير.

كما يجري حالياً تشكيل لجنة من هيئة السياحة والإمارة والبلدية ووزارة العدل والمالية لتقدير تعويض العقار بحضور المالك أو من يمثله.

وتتميز محافظة الخرج بالكثير من المواقع الاثرية المهمة التي يرجع تاريخ بعضها إلى 100 ألف عام وفقاً لنتائج البعثات الدولية الميدانية التي تشرف عليها الهيئة, كما سجلت هذه الفرق الميدانية مواقع أخرى تم تأريخها للعصر الإسلامي المبكر من أهمها أساسات مسجد وقنوات مائية استخدمت للري والزراعة.