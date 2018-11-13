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للحوامل.. معتقدات شعبية تكشف نوع الجنين بدون سونار

للحوامل.. معتقدات شعبية تكشف نوع الجنين بدون سونار
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

انتشرت في العقود الماضية الكثير من المعتقدات الشعبية حول معرفة جداتنا وأمهاتنا بنوع الجنين دون وجود سونار ، والتي يحمل بعضها أساساً علمياً، والبعض الآخر لا يمت للعلم بصلة .

ومن هذه المعتقدات التي اتبعتها السيدات لمعرفة نوع الجنين :

– إذا نادى طفلك الأول بكلمة ماما، فمولودك القادم سيكون بنتاً، وإذا نادى بكلمة بابا فسيكون المولود القادم ذكراً.

– إذا غضبت وأنت حامل وقمت بوضع يديك على ركبتيك، فإذا اتجه ابهامك للخلف فأنت حامل ببنت، وإذا اتجه نحو بطنك فسوف تضعين ولداً.

– الجفاف في بشرتك يعني أنك ستلدين بنتاً.

– الجفاف في بشرة يديك يعني أنك ستضعين ولداً.

– إذا توحمت على الحلويات فسوف تضعين بنتاً.

– واشتهاء الموالح فيعني أنك سوف تضعين ولداً.

– إذا التقطت شيئاً عن الأرض وأنت تتقدمين بقدمك اليمنى فسوف تضعين بنتاً، وإذا تقدمت بقدمك اليسرى فسوف تضعين ولداً.

– اليمين مسكن البنين فسوف تشعرين بثقل بطنك في الجهة اليمنى.

– ولون حلمتك الداكن يعني أنك سوف تضعين ولداً.

– حبو طفلك السابق قبل الأوان يعني أنه ينتظر ولداً.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10405 ] نشر منذ 8 دقائق

ههههههه خيالي واسع،،، الصورة ماشاءالله تخيلتهم غميمه والكتور يوم انولدوا جعل عمرهم طويل بطاعته

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