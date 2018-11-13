مستشار الأمن القومي الأمريكي: اتهام ولي العهد في قضية خاشقجي لا أساس له

واشنطن(صدى):

ما تزال قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي تشغل الرأي العام العالمي، وفي هذا الشأن، أكد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، إن الاتهامات الباطلة التي يوجها البعض لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا تمت للحقيقة بصلة.

وشدد بولتون على أن جميع الأدلة المعلنة في الأيام الأخيرة تثبت أن لا علاقة لولي العهد بهذا الأمر، وذلك خلال كلمته للصحفيين في القمة الإقليمية التي يحضرها في سنغافورة، كما نفى في الوقت نفسه استماعه للتسجيلات التي تروج لها الحكومة التركية.