الاتحاد الإنجليزي يسعى لتقليص عدد اللاعبين الأجانب

نواف السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عن سعي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري الممتاز من 17 إلى 12 لاعبًا في ظل الرغبة في التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولزيادة عدد اللاعبين المحليين.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإنجليزي سيوافق في المقابل على منح الأندية تصريح العمل، الذي عادة ما يكون مطلوبا للاعب القادم من خارج الاتحاد الأوروبي، بمجرد ارتباطه بعقد مع ناديه في الدوري الممتاز.

وفي السياق نفسه، أوضحت التقارير الصحفية أنه في حال عدم توصل الأندية إلى اتفاق مع الاتحاد الإنجليزي فإنها ستواجه إمكانية سير كل لاعبي دول الاتحاد الأوروبي في نفس إجراءات اللاعبين الآخرين للحصول على تصاريح العمل المطلوبة.