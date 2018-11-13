بالصور.. أجواء عاطفية وغزل بين أحلام وزوجها

أبو ظبي(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بعد تبادلها رسائل غزل مع زوجها مبارك الهاجري؛ لتظهر أجواء عاطفية ورومانسية.

وكتبت ” أحلام ” لمتابعيها قائلةً: ” وانتو وحشتوني واشتقت لكم ” ؛ ليردّ زوجها: ” وأنا ما اشتقت لي يا الغالية؟ ” ؛ فأجابت: ” أنا اللي ما أشتاق؟ إحلف ” ؛ حيث نشرت المحادثة في صورة نصية عبر حسابها على ” إنستجرام ” حيث حققت أكثر من 25 ألف إعجاب.