تحديد موعد مباراة التعاون الرائد المؤجلة وتأخير لقاء الهلال

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بيانا يشمل المواعيد الجديدة لمباريات نادي التعاون المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاءت مواعيد المباريات وفقا لما أعلنته اللجنة اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

-تحديد موعد مباراة التعاون والرائد (المؤجلة) في 25 /12/ 2018.

-تقديم مباراة التعاون والقادسية إلى 20/ 12/ 2018.

-تأخير لقاء التعاون والهلال إلى 30 /12/ 2018.

-نقل مباراة التعاون والاتفاق المقبلة إلى الدمام بسبب أعمال صيانة ملعب بريدة لتقام السبت 24 /11/ 2018.