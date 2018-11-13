الاتحاد يغازل أفضل لاعب في آسيا

ماجد محمد(صدى):

وضع الجهاز الفني لنادي الاتحاد اللاعب الشاب تركي العمار على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات المقبلة.

ويسعى الاتحاد برئاسة نواف المقيرن لطلب العمار رسميا من نادي الشباب بعد ظهوره اللافت في بطولة كأس آسيا للشباب الأخيرة، التي توج بها الأخضر السعودي، وحصل فيها العمار على لقب اللاعب الأفضل.

إدارة الاتحاد تسابق الزمن لتوفير حاجات الفريق في الفترة المقبلة إذ تعمل على جانبين، الأول هو إعداد فريق شاب يمكنه المنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة، والثاني انتشال الاتحاد من الوضع السيء الذي يتواجد فيه حاليا، وهو الذي يحتل ذيل الجدول.