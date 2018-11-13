أمير تبوك نموذجا للعطاء والإنسانية

محمود البلوي(صدى):

تحفل سيرة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالعديد من الإنجازات والمناقب خدم فيها وطنه وأبناء الوطن ، فمنذ توليه إمارة منطقة تبوك منذ ثلاثة عقود أخذ على عاتقه مسؤولية تطوير المنطقة ونهضتها والتي شهدت خلال هذه المدة إنجازات عديدة في البنية التحتية وافتتح خلالها عدد كبير من المشاريع التنموية التي تابعها بشكل شخصي.

وحظيت المنطقة التي تترقب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، باهتمام أميرها وحرصه على نهضتها وبادلته تبوك وأهلها ذلك الاهتمام بالحب والوفاء حتى وصلت لهذا التطور الملحوظ الذي شهدته في كافة المجالات الصحية والتعليمية والخدمات البلدية الأخرى .

وللأمير فهد مسيرة مع الأعمال الخيرية إذ عُرف عنه حبه لعمل الخير والذي لا يتوانى فيه عن تقديم يد العون لأبنائه المواطنين والمقيمين على حد سواء، وليس بغريب عليه هذا العطاء المتدفق فقد كان مجبولا عليه فهو ابن لسلطان الخير ولي العهد الراحل ـ برحمه الله ـ الذي ارتبط اسمه بالكرم والعطاء في الداخل والخارج وسطر في العمل الخيري صفحات مضيئة من المبادرات الإنسانية.

إنسانية الأمير فهد تتجلى في كثير من المواقف والأحداث لأبناء منطقته يقف معهم بأبوة حانيه وتكون محل اهتمامه ويوجه بالإيعاز بشكل عاجل للجهات المعنية لمتابعتها في المدن أو القرى على حد سواء، ولا زال بالأذهان موقف سموه العفوي خلال استضافته بأحد البرامج حينما غالبته الدموع عند الحديث عن شقيقه الراحل الامير تركي بن سلطان رحمه الله ، يبقى فهد بن سلطان نموذجاً في العطاء والإنسانية .