” المساجد الذكية ” .. نظام إلكتروني جديد يسهل التواصل بين الشؤون الإسلامية وموظفيها

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية نظام المساجد الذكية الذي سيمكن الوزارة من مراقبة ما يزيد عن 3700 مسجدا بالمدينة المنورة.

وقال مدير فرع الوزارة بالمدينة، قيس المعيقلي إن النظام الجديد يتيح استقبال البلاغات من الأئمة والمؤذنين والمصلين تقديم والعمل على معالجتها وحلها في أسرع وقت.

ويبدأ النظام الجديد بتغطية 1000 مسجد خلال خلال 6 أشهر ونصف الشهر وتدريجيا سيتم توسيع التغطية لتشمل العدد الإجمالي للمشروع والبالغ 3700 مسجد.

ويساهم النظام الجديد في تطوير المساجد والعمل على تسهيل التواصل بين الوزارة وموظفيها، وكذلك مع الجماهير.