” عموري ” يستكمل برنامجه التأهيلي في برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

يواصل اللاعب الإماراتي، عمر عبدالرحمن ” عموري ” لاعب نادي الهلال والمنتخب الاماراتي برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكان ” عموري ” قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى، في مباراة الهلال والشباب؛ ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث غادر أرض الملعب مصابًا فى الدقائق الـ15 الأولى من عمر المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الشباب بهدف دون مقابل.