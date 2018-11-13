القتل قصاصا لمواطن أطلق النار على آخر في عرعر

واس(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشان تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية, فيما يلي نصه :

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.

وقال تعالى 🙁 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

أقدم / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل / عبدالرحمن بن عويد بن اليابس الرويلي – سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حمود بن ربيع بن اليابس الرويلي اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 1440 هـ بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.