الضمان الصحي يرسل إشعارات SMS للمؤمن له بالتحديثات عن حالة التأمين

الرياض(صدى):

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني خدمة تنبيه المؤمن له عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) تحمل إشعاراً بالإجراءات والتطورات المستجدة حيال إصدار أو إلغاء وثيقة التأمين الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، أن هذه الخدمة تتمتع بمزايا عدة من أهمها أنها تكفل تعريف المؤمن له بالجهة المرجعية للتأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية، الممثلة بالمجلس، وإتاحة الوصول إلى تطبيق المجلس الذي يتمتع بحزمة من الخدمات من أهمها الإستعلام عن حالة التأمين الصحي، الإستعلام عن مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وكذلك إعرف حقوقك كجرعات توعوية حيال واجبات وحقوق المؤمن لهم.

وبين المعارك إلى أن هذه الخدمة الجديدة تضاف إلى حزمة من الخدمات الإلكترونية التي إعتادت الأمانة العامة إطلاقها بغرض التسهيل و التطوير المستمر لما يخدم المؤمن لهم وكذلك الأطراف ذوي العلاقة التأمينية، فعلى سبيل المثال الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للمجلس عن حالة التأمين الصحي بواسطة رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة أو برقم الحدود للمقيمين الوافدين تمكّن المؤمن لهم من الاطلاع على تفاصيل وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهم وبأفراد أسرهم والوقوف على معلومات مثل اسم شركة التأمين وتاريخ الرفع وتاريخ انتهاء التأمين بالتقويم الهجري والميلادي على السواء، إضافة لخدمات تطبيق وثيقة الضمان الصحي الموحدة وخدمات نظام زائر، التي مكّنت من تطبيق إلزامية التأمين عند الزيارة إلى المملكة، إلى جانب خدمات نظام “سَمْ” – المعني بأتمتة كافة خدمة العملاء وإجراءات المجلس حيث تم بناء مركز موحد لخدمة العملاء عبر جميع قنوات التواصل المتاحة، وأتمتة عمليات خدمة العملاء وجميع ما يتعلق بها من استلام وتوثيقها واتخاذ القرارات بشأنها عبر الإتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177) أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة: هنا أو تطبيق الهاتف الذكي cchiksa، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن ) المتاحة على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa