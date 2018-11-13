مركز وادي الأعمال بالرياض يقيم الملتقى الأول لممارسي التسوق الرقمي

فيصل العنزي(صدى):

أقيم في مركز وادي الأعمال بالعاصمة الرياض امس الاول الاحد الملتقى الأول لممارسي التسويق الرقمي بالمملكة بمبادرة من مجتمع التسويق الرقمي وسط حضور مميز لنخبة كبيرة من الممارسين والمهتمين والباحثين و المختصين في التسويق وطلاب وممثلين عن جهات حكومية وخاصة في المجالات ذات الصلة بالتسويق من داخل المملكة وخارجها.

ويناقش الملتقى الأول من نوعه في المملكة المشاكل التي تواجه التسويق الرقمي والتسويق عموما اضافة الى التطلعات المستقبلية ومناقشة وإيجاد حلول للمشكلات ومعالجة العقبات التي تواجه تخصص التسويق الرقمي ومختصيه في المملكة .

ويسعى الملتقى لتكوين مجموعة من رواد التسويق و الإعلام الرقمي للمسوقين السعوديين ودعم المواهب وصقل المهارات في مجال التسويق الرقمي التي تساعد أعضاء المجتمع للرقي على الصعيد الأكاديمي و المهني في مجال التسويق .