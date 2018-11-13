بعد تنفيذ حكم القتل حدا.. تعرف على جرائم داعشي ” تكفى ياسعد “

الباحة(صدى):

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل حداً في الإرهابي الداعشي سعد بن راضي العنزي، والذي وارتكب عدد من الجرائم الإرهابية منها استدراج ابن عمه إلى منطقة صحراوية وقتله في منطقة حائل والتي اشتهرت إعلاميا بـ ” تكفى ياسعد ” .

وباستعراض الجرائم التي أرتكبها الإرهابي، اعترف المتهم خلال محاكمته بأنه قتل 3 من رجال أمن بمشاركة شقيقه القتيل، وذلك إثر تأثره بفكر تنظيم داعش الإرهابي بعد متابعته حسابات متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي حرضته على قتلهم.

وجاء اعترافه أمام 3 قضاة بالمحكمة الجزائية، وأجاب عن سبب قتله ابن عمه الذي يعمل في السلك العسكري، قال المتهم: ” قتلته لأنه عسكري.. وفي نظر المواقع التحريضية أن العسكري ضد الدين.

كما أقر أيضا بأنه قبل تنفيذ الجرائم الإرهابية تدرب على استخدام السلاح بمشاركة أخيه في ذات الكهف الذي قتل فيه ابن عمه قرب منطقة جبلية شمال قرية إسبطر بمحافظة الشملي في حائل.

وأفاد في كلامه أمام المحكمة بأنه لم يكن يتوقع قتل مسلم قبل أن يتم إقناعه من صفحات محرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تعرض صورا وفيديوهات من مناطق صراع.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه أطلق 7 طلقات نارية على رجل مرور الشملي الشهيد العريف عبدالإله سعود براك الرشيدي. كما أقر بجميع الأدلة حول جرائمه الـ13 التي اتهم بها.

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