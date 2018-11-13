صاحب عبارة ” يا محمد يا قلبي أنت ” يتحدث لأول مرة عن ندائه الشهير لولي العهد

عادل الحربي(صدى):

تساءل الكثير عن صاحب عبارة ” يا محمد يا قلبي أنت ” التي صاح بها خلال حفل استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حائل الأسبوع الماضي.

وأكد صاحب العبارة، وهو الشاب محمد نواف الخمعلي، في تصريحات لسبق، أنه فوجئ بانتشار المقطع الذي يظهر صوته وهو ينادي على ولي العهد، وقال: ” لم أكن أتوقع ذلك، حتى ندائي لولي العهد لم أكن أتوقع أن يسمعه سموه وسط هذا العدد الكبير من الناس، وتلك الأصوات العالية “.

وتابع: ” العبارة جاءت عفوية وظهرت بهذه الطريقة بسبب الهدوء المفاجئ الذي حل على الحفل عندما وجهت ندائي العفوي الذي لم أشعر به كما ظهر خلال وجودي في المدرج “.