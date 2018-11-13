صاحب عبارة ” يا محمد يا قلبي أنت ” يتحدث لأول مرة عن ندائه الشهير لولي العهد
تساءل الكثير عن صاحب عبارة ” يا محمد يا قلبي أنت ” التي صاح بها خلال حفل استقبال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حائل الأسبوع الماضي.
وأكد صاحب العبارة، وهو الشاب محمد نواف الخمعلي، في تصريحات لسبق، أنه فوجئ بانتشار المقطع الذي يظهر صوته وهو ينادي على ولي العهد، وقال: ” لم أكن أتوقع ذلك، حتى ندائي لولي العهد لم أكن أتوقع أن يسمعه سموه وسط هذا العدد الكبير من الناس، وتلك الأصوات العالية “.
وتابع: ” العبارة جاءت عفوية وظهرت بهذه الطريقة بسبب الهدوء المفاجئ الذي حل على الحفل عندما وجهت ندائي العفوي الذي لم أشعر به كما ظهر خلال وجودي في المدرج “.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقلبي انا وياقلبي انت-ياجابر القلوب اجبر كل قلب يحتاج لجبر-
كان زمان[ عدد التعليقات: 3249 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه .. وصلت خير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 457 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما يجبر القلوب إلا علام الغيوب …تعلق بالله واترك عبده الضعيف ..
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 2 ساعتين
محمد بن سلمان في قلب كل السعوديين الله يعزه ولايعز عليه دام عزك يا سيف سلمان
محمد[ عدد التعليقات: 2724 ] نشر منذ 17 دقيقة
عاوز فلوسي ياحبيبي عاوز فلوس