الرحلة الأولى من دبي.. نصف مليار دولار تعيد إحياء تيتانك

أبوظبي(صدى):

تستعد النسخة الحديثة من السفينة التاريخية تيتانك للعودة إلى الحياة من جديد العام المقبل، وستكون مدينة دبي هي محطة انطلاقها بينما ستكون أول محطة لوصولها مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية.

ووفقا لخطة بناء تيتانك 2 يتكلف بناء السفينة نحو نصف مليار دولار، في حين أن عملية إنشاء السفينة بالكامل سيتم في الصين بتمويل مجموعة من الشركات ورجال الاعمال المعروفين، أبرزهم الأسترالي، كليف بالمر.

وبدأت فكرة إعادة إحياء تيتانك بالتزامن مع الذكرى المئوية لإبحار السفينة الأصلية للمرة الأولى في 15 أبريل 1912، إلا أن العمل توقف في عام 2015 لخلافات حول استراتيجية العمل والتمويل، ليتأجل موعد إطلاق الرحلة الأولى لتيتانك 2 من عام 2016 إلى عام 2022.