للسيدات.. 3 خدع ذكية للتغلب على الأرق والنوم بطريقة سريعة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تُعانى الكثير من النساء من مُشكلة الأرق أو ما يُعرف بقلة النوم وأخذ الوقت الطويل للوصول إلى مرحلة النوم العميق.

ولحل هذه المشكلة عليك باتباع بعض الخدع الذكية التي تُساعدك في التمتع بالنوم السريع والعميق في نفس الوقت دون التعرض إلى الأرق غير المرغوب فيه.

1- الابتعاد عن تناول المُكيفات التي تُساعد على الاستيقاظ والتنبيهات قبل الخلود إلى النوم.

2- ممارسة تمارين التنفس التي تُساعد على استرخاء الجسم مع التوجه إلى المرحاض لأخذ شاور دافئ لمُساعدة الجسم على استرخاء العضلات.

3- النظر إلى أعلى، حتى الشعور بالتعب الأمر الذي يُساعدك على النوم دون مُقاومة.