للسيدات.. 3 خدع ذكية للتغلب على الأرق والنوم بطريقة سريعة
تُعانى الكثير من النساء من مُشكلة الأرق أو ما يُعرف بقلة النوم وأخذ الوقت الطويل للوصول إلى مرحلة النوم العميق.
ولحل هذه المشكلة عليك باتباع بعض الخدع الذكية التي تُساعدك في التمتع بالنوم السريع والعميق في نفس الوقت دون التعرض إلى الأرق غير المرغوب فيه.
1- الابتعاد عن تناول المُكيفات التي تُساعد على الاستيقاظ والتنبيهات قبل الخلود إلى النوم.
2- ممارسة تمارين التنفس التي تُساعد على استرخاء الجسم مع التوجه إلى المرحاض لأخذ شاور دافئ لمُساعدة الجسم على استرخاء العضلات.
3- النظر إلى أعلى، حتى الشعور بالتعب الأمر الذي يُساعدك على النوم دون مُقاومة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا مازال السبب المسبب للقلق والارق صعب النوم والتغلب عليه ليس بالامر السهل-لكن انظر لمن في السماء ولا تناظر للسقف كما جاء في الخبر
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11382 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعين الله❤ذي كيف تنام على الساعه والا قفوه بس☺😂
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 1 ساعة
تناولـي دورميـفال وستناميـن على طـووول😴😴
زائر[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 58 دقيقة
فاليوم للقلق والارق بوصفه طبيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34512 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يشفي عباده
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11382 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم امين❤