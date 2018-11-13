ريبيري يصفع مراسل قناة بي إن سبورتس القطرية

ماجد محمد(صدى):

تشاجر النجم فرانس ريبيري لاعب بايرن ميونخ مع مراسل بي إن سبورتس القطرية وصفعه عدة مرات عقب مباراة القمة التي فازت فيها بروسيا دورتموند على بايرن 3 -2 يوم السبت الماضي ضمن مباريات الدوري الألماني .

ووفقاً لصحيفة ” بيلد ” الألمانية أكد حسن صالح بيلد حميديتش مدير الكرة ببايرن فقد أبلغ ريبيري إدارة النادي أنه تشاجر مع مواطنه باتريك غويلو مراسل بي إن سبورتس وأكد أنه تم التواصل مع الأخير وعبر عن إستعداده للتفاوض وإنهاء المسألة .