بالصور.. الدكتورة خلود تعلن عن حملها على ” إنستجرام “
كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن حملها بمولودها الثاني من زوجها أمين.
ونشرت ” خلود ” عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” صورة جديدة لها بصحبة زوجها وابنتها وهم يحملون صورة الجنين.
وكتبت مرفقة بالصورة: ” حمل بِي قطعة مني ومنك، طفلٌ نصفُه أنَا ونِصفه أنت، اللهم استودعتك فرحتي وجنيني، اللهم ارزق الجميع بالذرية الصالحة ” .
يُذكر أن أمين، زوج الدكتورة خلود، كان قد أثار الشكوك منذ أسابيع، حول حمل زوجته بمولودها الثاني، من خلال نشره مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3249 ] نشر منذ 2 ساعتين
كنت على أعصابي .. انتظر هل فيه حمل والا مافية ….!!!!
عالم صايعة وتافهه … (( وتقول قطعة مني ومنك، طفلٌ نصفُه أنَا ونِصفه أنت ..)) بالله .. معلومة أذهلتني ..
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير الله ينصر به الاسلام والمسلمين ويصلح حال والديه