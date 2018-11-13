بالصور.. الدكتورة خلود تعلن عن حملها على ” إنستجرام “

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن حملها بمولودها الثاني من زوجها أمين.

ونشرت ” خلود ” عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” صورة جديدة لها بصحبة زوجها وابنتها وهم يحملون صورة الجنين.

وكتبت مرفقة بالصورة: ” حمل بِي قطعة مني ومنك، طفلٌ نصفُه أنَا ونِصفه أنت، اللهم استودعتك فرحتي وجنيني، اللهم ارزق الجميع بالذرية الصالحة ” .

يُذكر أن أمين، زوج الدكتورة خلود، كان قد أثار الشكوك منذ أسابيع، حول حمل زوجته بمولودها الثاني، من خلال نشره مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” .