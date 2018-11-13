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بالصور.. الدكتورة خلود تعلن عن حملها على ” إنستجرام “

بالصور.. الدكتورة خلود تعلن عن حملها على ” إنستجرام “
خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن حملها بمولودها الثاني من زوجها أمين.

ونشرت ” خلود ” عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام ” صورة جديدة لها بصحبة زوجها وابنتها وهم يحملون صورة الجنين.

وكتبت مرفقة بالصورة: ” حمل بِي قطعة مني ومنك، طفلٌ نصفُه أنَا ونِصفه أنت، اللهم استودعتك فرحتي وجنيني، اللهم ارزق الجميع بالذرية الصالحة ” .

يُذكر أن أمين، زوج الدكتورة خلود، كان قد أثار الشكوك منذ أسابيع، حول حمل زوجته بمولودها الثاني، من خلال نشره مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3249 ] نشر منذ 2 ساعتين

كنت على أعصابي .. انتظر هل فيه حمل والا مافية ….!!!!

عالم صايعة وتافهه … (( وتقول قطعة مني ومنك، طفلٌ نصفُه أنَا ونِصفه أنت ..)) بالله .. معلومة أذهلتني ..

[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين خير الله ينصر به الاسلام والمسلمين ويصلح حال والديه

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