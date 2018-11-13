تنبيهات بهطول أمطار على الباحة ومحافظاتها

الباحة(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم لحالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والقرى والمخواة والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر إلى 10 مساءً.

ونبه الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.