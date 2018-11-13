تايكوندو أشيقر يتأهل لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق

محمد السعران(صدى):

في مشاركته الأولى ضمن مسابقات الاتحاد السعودي للتايكوندو تأهل فريق التايكوندو بنادي أشيقر لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الأولى والمقرر إقامتها بالأحساء الشهر المقبل وذلك عن أندية المنطقة الوسطى بجانب ناديي الشباب والفرع .

وقد وجّه إداري الفريق زيد البريك شكره لإدارة نادي أشيقر ممثلة برئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن المغيرة وكافة أعضاء المجلس والأهالي على دعمهم ووقوفهم مع الفريق لتحقيق أعلى الإنجازات وكذلك جهود مدرب الفريق أحمد الطويل ومساعديه وكافة اللاعبين الذين ساهموا في التأهل وهم سلمان السلامة وعبدالله النصار وسعد العتيبي وبدر العمري ومحمد الحميدان .