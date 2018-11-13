جامعة الملك سعود تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالجامعة بمحافظة جدة، بمسمى ” مساعد إداري أول ” من حملة الدبلوم أو البكالوريوس، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأوضحت الجامعة، أن الشروط الذي يجب توافرها هي شهادة الدبلوم ويفضّل شهادة البكالوريوس؛ وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مهارة اللغة الإنجليزية.

وأكدت أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/12/01م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا