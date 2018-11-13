وظائف شاغرة للجنسين بكليات الشرق بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كليات الشرق العربي بمدينة الرياض باب التقديم على وظائف أكاديمية وإدارية وفنية وسائقين وحراسات، شريطة أن يكون المتقم أو المتقدمة سعودي الجنسية وذلك بالمسيات التالية :

أعضاء هيئة تدريس سعوديين (للرجال والنساء) (بدرجة أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد)

مساعد باحث بدرجة الماجستير

وظائف إدارية

فني كهرباء، وفني سباكة، وفني زراعي

سائقون

حراس وحارسات أمن

وأبانت إدارة كليات الشرق أن إرسال الطلبات والسيرة الذاتية البات مع صورة من المتقدم و الشهادات الدراسية والسجل الأكاديمي وشهادات الخبرة إلى البريد الإلكتروني التالي :هنا