توفر وظائف حراسات أمنية بـ ” تعليم الشرقية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف حراسات أمنية ” رجال فقط ” ؛ وذلك للعمل بمدارس المنطقة الشرقية من خلال مؤسسة ” إسناد ” للحراسات الأمنية.

واشترطت المؤسسة في المتقدمين الآتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن (30) عامًت ولا يزيد عن (55) لمدارس البنين.

3.لا يقل عمره عن (35) عامًا ولا يزيد عن (55) لمدارس البنات .

4- الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ” شهادة حسن سير وسلوك ” .

6- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة ” الأمن الجنائي ” .

7-أن يكون لائقًا طبيًا ” شهادة طبية ” .

8-ألا يكون مرتبطاُ بوظيفة أخرى.

9- الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

10- التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

11- أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.

12- ساعات العمل (8) ساعات يوميًا.

13- الراتب الشهري (يحدد عند المقابلة).

14- العمل في أي مدرسة تحددها الشركة، أو إدارة التعليم.

ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا