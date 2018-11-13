توفر وظائف حراسات أمنية بـ ” تعليم الشرقية “
كشفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف حراسات أمنية ” رجال فقط ” ؛ وذلك للعمل بمدارس المنطقة الشرقية من خلال مؤسسة ” إسناد ” للحراسات الأمنية.
واشترطت المؤسسة في المتقدمين الآتي:
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل عمره عن (30) عامًت ولا يزيد عن (55) لمدارس البنين.
3.لا يقل عمره عن (35) عامًا ولا يزيد عن (55) لمدارس البنات .
4- الشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك ” شهادة حسن سير وسلوك ” .
6- صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجله الأمني عن طريق الشرطة ” الأمن الجنائي ” .
7-أن يكون لائقًا طبيًا ” شهادة طبية ” .
8-ألا يكون مرتبطاُ بوظيفة أخرى.
9- الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.
10- التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.
11- أيام العمل (6) أيام في الأسبوع.
12- ساعات العمل (8) ساعات يوميًا.
13- الراتب الشهري (يحدد عند المقابلة).
14- العمل في أي مدرسة تحددها الشركة، أو إدارة التعليم.
ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي: هنا
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