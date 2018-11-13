مقتل ضابط وجنديين بهجوم مسلح على موكب عسكري في باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي ضابط وجنديان مصرعهم جراء هجوم مسلح شنه مجهولون على موكب عسكري في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر عسكرية باكستانية اليوم أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بالأسلحة الثقيلة على موكب عسكري في منطقة ” رزمك ” بمقاطعة شمال وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان، ما أدى إلى مقتل ضابط وجنديين اثنين، وإصابة جندي تم نقله إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الهجوم وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين ولكنها لم تنجح، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.