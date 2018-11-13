رئيس ريال مدريد يقدم عرضا مغريا لـ ” سولاري ” بعد إثبات جدارته

ماجد محمد(صدى):

استطاع المدير الفني المؤقت لريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، إثبات قدراته ودفع فريقه للأمام منذ توليه منصبه ، الأمر الذي يرشحه للإجتماع خلال الساعات المقبلة مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، لتوقيع عقد جديد بمدة أكبر مع زيادة راتبه .

وأكدت مصادر أن بيريز يرغب في تعديل وضع “سولاري ” الذي يبلغ 42 عام ويرفع راتبه بما يتناسب مع منصب مدرب الريال .

كما أكدت أن سولاري سيقبل بالعرض دون أي مطالب أخرى، حيث يفكر في تقوية منصبه من خلال النتائج، وذلك بعد أن قضى فترة في تدريب فريق الرديف بالنادي .

وكان بيريز مدرب قد أخبر سولاري بعقد جلسة معه خلال الأسبوع الجاري في ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك خلال محادثة دارت بينهما عقب نهاية مواجهة سلتا فيغو الأحد الماضي، والتي حسمها “الميرينغي” بانتصار كبير 4-2 على ملعب بالايدوس في ختام الجولة 12 من الدوري الإسباني .