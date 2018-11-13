القراصنة يبتكرون حيلة جديدة لسرقة أموال عملاء البنوك

واشنطن(صدى):

أظهر تقرير تقني متخصص وجود خطر كبير يهدد أموال عملاء البنوك، وبالأخص من يمتلكون بطاقات الصراف الآلي ” ATM ” .

حيث ابتكر القراصنة حيلة جديدة لسرقة أموال عملاء البنوك من الصراف الآلي من دون الحصول على بطاقات الـ ” ATM ” الخاصة بهم.

وعن هذه الحيلة، فإنها تكمن في أن العميل تصله رسالة بنكية معنونة باسم البنك الذي يتعاون معه، ويتم إعلامه فيها أن حسابه بات مغلقًا وأن عليه تفعيله من خلال الرابط المرفق.

وعندما يقوم المستخدم بفتح الرابط، يطلب منه إدخال كلمات السر الخاصة بحسابه لتفعيله من جديد؛ لتبدأ بعدها عمليات سرقة الحسابات بسهولة ويسر.

تجدر الإشارة إلى أن القراصنة تمكنوا من سحب أكثر من 68 ألف دولار من 17 جهاز صراف آلي في أقل من ساعة واحدة بأكثر من 3 ولايات أمريكية.