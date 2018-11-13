أول ظهور لـ ” هيونداي باليسايد 2020 ” في صورة مسربة
بينما تفصلنا بضعة أسابيع فقط عن التدشين الرسمي لـ SUV هيونداي الرائدة القادمة باسم باليسايد في معرض لوس أنجلوس للسيارات، تم تسريب صورة رسمية للموديل عبر عدد من الموقع .
توضح لنا الصورة مدى تشابه النسخة الإنتاجية مع جراند ماستر الاختبارية، إضافة لوجود بعض اللمحات التصميمية من الموديلات الحالية مثل سنتافي الجديدة، وهو ما يتضح بشدة في المقدمة التي تمتلك مصابيح أمامية مطابقة لتلك الخاصة بالـ SUV الأصغر، إضافة إلى شبك كبير متدرج أيضاً.
أما من الجوانب، فنجد عدة تشابهات مع طرازات سنتافي أيضاً، رغم أن الجزء الخلفي من التصميم يبدو مميزاً وغير مقتبس عن أي موديل آخر.
تستهدف هيونداي باليسايد العائلات الكبيرة بفضل داخليتها الرحبة والمقاعد التي تكفي ما يصل إلى 8 أشخاص مع حقيبة أمتعة ضخمة وخامات عالية الجودة إضافة لتقنيات متقدمة والعديد من معايير السلامة والأمان الذكية.
هذا ولا تزال باقي تفاصيل الـSUV الرائدة غير معلومة، رغم أنه من المتوقع أن تتشارك منصتها مع كيا تيلورايد 2020 التي سيتم تدشينها في معرض ديترويت للسيارات 2019، والتي ستأتي بمحرك V6، يحتمل أن يكون هو نفسه المستخدم بطراز سورينتو ذو قوة 290 حصان و341 نيوتن.متر من عزم الدوران.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناوي انشاء الله اشتري سيارة سيدان جديده كورية ربما كيا او هونداي موديل 2020 لانني اطلعت في اليوتيب علي تصاميم لبعض انواع السيارت لموديلات 2020 صرحتا تصاميم رائعة شبابية ساتيل وخاصة السيارت الكورية التي تلبي تصاميمها الجميلة رغبات الشباب واتمني من السيارت اليابانية ان تدخل المنافسة الشرسة مع الكوريين اري ان لكزس الوحيده التي تستطيع منافسة السيارت الكورية اما بقية الانواع من افلون وكامري ومكسيما والتيما ومازدا مازالو متاخرين نسبيا مع التصاميم الكورية الاستايل للابد من اليابانيين الاستعانه بمهندسين ومصميين المان كما فعلو الكوريين والصينيين كي يحسنو من تصاميم سيارتهم مستقبلا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو خالد لو رغبت في شراء السياره الكوريه فعليك بهيونداي اما الكيا قطع الغيار غاليه واحيانا يطلبونها من فرع لفرع وبعضها يطلبونه من خارج المملكه والخيار الشخصي لك