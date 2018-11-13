أول ظهور لـ ” هيونداي باليسايد 2020 ” في صورة مسربة

واشنطن(صدى):

بينما تفصلنا بضعة أسابيع فقط عن التدشين الرسمي لـ SUV هيونداي الرائدة القادمة باسم باليسايد في معرض لوس أنجلوس للسيارات، تم تسريب صورة رسمية للموديل عبر عدد من الموقع .

توضح لنا الصورة مدى تشابه النسخة الإنتاجية مع جراند ماستر الاختبارية، إضافة لوجود بعض اللمحات التصميمية من الموديلات الحالية مثل سنتافي الجديدة، وهو ما يتضح بشدة في المقدمة التي تمتلك مصابيح أمامية مطابقة لتلك الخاصة بالـ SUV الأصغر، إضافة إلى شبك كبير متدرج أيضاً.

أما من الجوانب، فنجد عدة تشابهات مع طرازات سنتافي أيضاً، رغم أن الجزء الخلفي من التصميم يبدو مميزاً وغير مقتبس عن أي موديل آخر.

تستهدف هيونداي باليسايد العائلات الكبيرة بفضل داخليتها الرحبة والمقاعد التي تكفي ما يصل إلى 8 أشخاص مع حقيبة أمتعة ضخمة وخامات عالية الجودة إضافة لتقنيات متقدمة والعديد من معايير السلامة والأمان الذكية.

هذا ولا تزال باقي تفاصيل الـSUV الرائدة غير معلومة، رغم أنه من المتوقع أن تتشارك منصتها مع كيا تيلورايد 2020 التي سيتم تدشينها في معرض ديترويت للسيارات 2019، والتي ستأتي بمحرك V6، يحتمل أن يكون هو نفسه المستخدم بطراز سورينتو ذو قوة 290 حصان و341 نيوتن.متر من عزم الدوران.