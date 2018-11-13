شركات التأمين تجيب: هذه هي حالات تعويضك عن تضرر منزلك أو مركبتك من الأمطار

نايف السالم(صدى):

أثار تضرر الكثير من منازل وسيارات المواطنين والمقيمين بالمملكة نتيجة الأمطار والسيول التي ضربت معظم الأنحاء ، تساؤل العديد حول إمكانية تعويض شركات التأمين عن هه الخسائر المالية .

من جانبه أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أن وثائق التأمين ضد الغير لا تغطي هذه الأضرار بينما تغطيها وثائق التأمين الشامل شريطة أن تكون أضرار الأمطار ضمن التغطية المطلوبة .

وحول طريقة الحصول على التعويض ، أبان ” العيسى ” أنها نفس طرق التقديم لأى حادث آخر حيث يتم توضيح نوع الضرر وأثره وتوضيح إذا كان يتم الإصلاح أو تحتسب المركبة كخسارة كلية .

من ناحية أخرى كشف خبراء قانونيون أنه يمكن حصر الأضرار ورفع طلب إلى وزارة المالية حيث يكفل الدستور التعويض في حالة الطوارئ .

جدير بالذكر أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر كلف لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن الأمطار وجاري العمل على قدم وساق .