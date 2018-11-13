مدرب سابق لأتليتكو مدريد على رادار النصر
بدأت إدارة النصر، المفاوضات مع عدد من الأسماء التدريبية لتولي دفة المسؤولية الفنية للفريق الأول خلفاً للأورجوياني دانيال كارينيو، ومن أبرزها الإسباني كيكي فلوريس، الذي سبق أن درب عددًا من الأندية الإسبانية الكبيرة، منها ناديا فالنسيا وأتليتكو مدريد.
وأكدت مصادر، أن المدرب البرتغالي هيلدر طلب من إدارة النصر توفير مباراة ودية خلال فترة التوقف لأيام الفيفا، وذلك لإعداد الفريق بشكل جيد لعودة المنافسات الرياضية مجدداً، ومن المتوقع أن تشهد عودة التدريبات الاعتيادية للفريق الخميس المقبل عودة التدريبات الصباحية مجدداً بعد اعتدال الأجواء.
ابو صالح[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 3 ساعات
مدرب سابق لأتليتكو مدريد على رادار النصر خوفك لايطلع ذي مدرب الاتحاد الجديد ومازال الاتحاد يراوح في المركز الاخير خلوكم علي المدرب البرتغالي هيلدر افضل ادائكم امام الاتفاق الرائع وفوزكم بالمبارة تحت قيادة هيلدر