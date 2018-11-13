مدرب سابق لأتليتكو مدريد على رادار النصر

طلال الغامدي(صدى):

بدأت إدارة النصر، المفاوضات مع عدد من الأسماء التدريبية لتولي دفة المسؤولية الفنية للفريق الأول خلفاً للأورجوياني دانيال كارينيو، ومن أبرزها الإسباني كيكي فلوريس، الذي سبق أن درب عددًا من الأندية الإسبانية الكبيرة، منها ناديا فالنسيا وأتليتكو مدريد.

وأكدت مصادر، أن المدرب البرتغالي هيلدر طلب من إدارة النصر توفير مباراة ودية خلال فترة التوقف لأيام الفيفا، وذلك لإعداد الفريق بشكل جيد لعودة المنافسات الرياضية مجدداً، ومن المتوقع أن تشهد عودة التدريبات الاعتيادية للفريق الخميس المقبل عودة التدريبات الصباحية مجدداً بعد اعتدال الأجواء.