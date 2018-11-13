خلال هذا الموسم.. نجوم يعانون من تراجع في المستوى

نواف السالم(صدى):

يُعاني عدد من نجوم الساحرة المستديرة من تذبذب في المستوى بداية هذا الموسم، وذلك في ظل توقعات باحتدام المنافسة والتشويق فوق المستطيل الأخضر؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هؤلاء النجوم.

– لوكا مودريتش

فقد ” مودريتش ” الكثير من بريقه الكروي فوق المستطيل الأخضر هذا الموسم، حيث تغيب لمسة ” مودريتش ” الكروية التي يستطيع من خلالها فك شيفرة دفاعات الخصوم وقلب الطاولة على الفرق، التي تعتمد بشكل كبير على التكتل الدفاعي.

سيرجيو راموس

يُعاني ” راموس ” من تراجع في المستوى بداية هذا الموسم، فبالرغم من مكانة الدولي الإسباني الكبيرة في قلوب مشجعي “ الميرنغي ” ، إلا أن هذه الأخيرة لم تترد في إطلاق سافرات الاستهجان ضد ” راموس ” ؛ بسبب مستواه في بعض مباريات فريقه هذا الموسم.

– أليكسيس سانشير

تراجع مستوى النجم التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل كبير منذ انتقاله إلى مانشستر يونايتد؛ وذلك بعد منافسة قوية مع جاره مانشستر سيتي للحصول على خدمات نجم آرسنال السابق.

حيث يُعاني سانشيز من تذبذب واضح في المستوى، ويلازم دكة بدلاء “ الشياطين الحمر” في أكثر من مرة هذا الموسم.