بالفيديو.. سبب رفض تامر حسني التحاقه بحكام ” ذا فويس “

القاهرة(صدى):

أوضح الفنان المصري تامر حسني، سبب رفضه المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ” ذا فويس ” للكبار، مؤكدًا أنه رفض أن يكون حكمًا على أشخاص مقاربين لعمره وأن ذلك به شيء من الإحراج.

وقال ” تامر حسني ” موضحًا: ” كان عندي مبدأ معين كده يمكن أنا الوحيد اللي شايفه.. وهو إن ذا فويس للكبار اللي بيدخلوا يختبروا أو يغنوا هما في سني أو في جيلي مستحيل أخليه يشوفني أستاذ.. أنا مش حكم ومطلعتش من الملعب. ”

واستطرد النجم المصري، قائلًا: ” دي وجهة نظري.. ما ينفعش حد يدخل يغني في سني ويشوفني أستاذ.. لا أنا مش أستاذك أنا بعبر عنك وبغنيلك.. عشان كده كان بيتعرض عليا كل سنة ويقولولي إحنا مش مقتنعين بالسبب ” ، مضيفًا: ” إنما الطفل كده كده هيشوفني عمو وبابا ويتعلم مني حاجة.. إنما أنا مقتنعتش اني أعمل ذا فويس للكبار مع احترامي لنجاحه الرهيب ولكل الزملاء اللي شاركوا فيه. ”