طريقة بسيطة لأسنان ناصعة البياض

أميرة خالد(صدى):

في الوقت الذي تلجأ به العديد من النساء إلى طبيب الاسنان للحصول على اسنان ناصعة البياض ، كشف عدد من الخبراء عن ثمة حلول منزلية سهلة كفيلة بتقديم نتائج ملحوظة في التخلص من إصفرار الاسنان .

وهذه الطريقة هي :

اخلطي القليل من معجون الأسنان مع كمية من الماء والباكينغ باودر للحصول على خليط دبق ومتجانس. افركي أسنانك بهذا الخليط لمدة دقيقة كاملة.

أشطفي بعدها أسنانك بالماء البارد، وافركيها مجدداً بالمعجون العادي قبل غسلها مرة جديدة بالماء البارد.

في حال المواظبة على هذه الطريقة، سوف تحصلين على أسنان ناصعة البياض في وقت قصير جداً.

كما يمكنك استعمال معجون الأسنان الخاص بالتبييض، إذ يشتمل على مكونات كفيلة بإزالة الاصفرار والبقع الداكنة من الأسنان وتركها ناصعة البياض. واظبي على استعمال هذا المعجون ولا تتوقعي الحصول على نتائج مدهشة بين ليلة وضحاها. عليك التحلي بالصبر والمواظبة على تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة.