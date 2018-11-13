مضاعفات خطيرة تنتج عن إلتهاب الجيوب الأنفية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

ينتج عن التهاب الجيوب الأنفية مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الإنسان ومنها ما قد يؤدي إلى الوفاة؛ حيث تتسبب في فقدان جزئي أو كامل لحاسة الشم، يمكن أن يؤدي انسداد الأنف والتهاب العصب للرائحة إلى فقدان مؤقت أو دائم للرائحة.

وقد تؤدي إلى مشاكل في الرؤية، فعند انتشار العدوى إلى العين تتسبب في انخفاض الرؤية أو حتى العمى الذي يمكن أن يكون دائمًا؛ بالإضافة إلى التهاب العظام؛ فعند إهمال علاج التهاب الجيوب الأنفية يتعرض الشخص للإصابة بعدوى أخرى وغير المألوف، وتصل إلى العظام أو للجلد، أو الاثنين معًا.

ومن مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية، التهاب السحايا؛ حيث أنه عند سماع كلمة التهاب السحايا نشعر بالخطر، فهذا الالتهاب يصاب به الشخص نتيجة للتعرض للعدوى بالأغشية والسوائل المحيطة بالمخ والحبل الشوكي، ولذا يجب توخي الحذر.