الذهب يرتفع من أقل مستوى له في شهر

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع اتجاه المستثمرين إلى اقتناص الصفقات بعد انخفاض المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر تحت وطأة دولار قوي.

وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1202.57 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر عند 1199.72 دولار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.8 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونج كونج لم نر هذا المستوى منذ فترة لذا نشهد بعض الشراء لكن الدولار القوي وضع سقفا على السوق.

ويحوم مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية قرب أعلى مستوياته في 16 شهرا 97.69 المسجل أمس.

وارتفعت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 14.04 دولار للأوقية بعد أن لامست أقل سعر في أكثر من شهرين عند 13.95 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1104.70 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.6% إلى 845.60 دولار للأوقية.