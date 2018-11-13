أنواع لـ ” السرطان ” تعصف بحياة الإنسان

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يقتحم مرض ” السرطان ” حياة صاحبه دون استئذان، حيث أصبح العالم الآن يعيش مع هذا المرض القاتل الذي يفتك بحياة الإنسان؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أنواع ” السرطان ” القاتلة.

– سرطان الرئة

هناك نوعين رئيسيين هما سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، النوع الأكثر شيوعًا، وسرطان الرئة ذي الخلايا الصغيرة، الذي يميل إلى الانتشار بسرعة أكبر وغالبًا ما يكون في مرحلة متقدمة عندما يتم تشخيصه.

– سرطان الأمعاء

يُعد رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص حوالي 42 ألف شخص سنويًا، في حين أن تشخيص المرض في مراحله الأولى يساعد في البقاء على قيد الحياة.

– سرطان البروستاتا والثدي

يقتل سرطان البروستاتا والثدي بنفس القدر من الرجال والنساء، حيث تم تشخيص سرطان البروستات لدى واحد من كل 8 رجال في مرحلة ما، فيما يصاب نفس عدد النساء بسرطان الثدي، بالإضافة إلى شخص واحد من بين كل 870 رجلاً.

– سرطان البنكرياس

وكما يوجد في الكثير من هذه الأمراض، فإن سرطان البنكرياس لا يسبب في كثير من الأحيان علامات مبكرة، إلا أنه عندما ينمو يسبب بعض التأثيرات مثل ” القولون العصبي والتهاب البنكرياس وحصى المرارة أو التهاب الكبد ” .

– سرطان المريء

ويؤثر هذا النوع من السرطان بشكل رئيسي على الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر، وهو أكثر شيوعًا لدى الرجال عن النساء.

ومن مسبباته ” التدخين والإفراط في شرب الخمر، وزيادة الوزن، واتباع نظام غذائي غير صحي منخفض في الفاكهة والخضار ” ، يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة.

– سرطان الكبد

وهناك نوعان منه النوع الأول يُصيب بشكل أكبر مرضى سرطان الأمعاء والبنكرياس والمعدة والثدي، أما النوع الأول فيحدث نتيجة تليف الكبد، وغالبا ما يكون نتيجة للإصابة بالتهاب الكبد B وC .

– سرطان المثانة

يتم تشخيص حوالي 10300 شخص بسرطان المثانة كل عام في المملكة المتحدة، كونه أكثر شيوعًا لدى كبار السن من الرجال، إلا أن هناك أشياء مثل ” التدخين، والنظام الغذائي، والكحول، وانقطاع الطمث المبكر للنساء قبل سن 45 ، وزيادة الوزن ” هي بمثابة عوامل مسببة للمرض الخبيث

– سرطان الدماغ

أكثر من 150 نوعًا مختلفًا من أورام المخ هناك، وتعرف تلك التي تنمو بسرعة باسم سرطان الدماغ 3 أو 4 عالي الجودة، فيما تميل الدرجتان 1 و 2 إلى الإشارة إلى الأورام غير السرطانية التي تنمو ببطء أكبر.

وذكرت الدراسات الطبية أنه لا يُعرف سبب للإصابة بسرطان الدماغ، لكن مكوناتك الوراثية والتعرض للإشعاع مثل ” العلاج الإشعاعي كطفل صغير ” هي إحدى عوامل خطر.

– سرطان الغدد الليمفاوية

يبدأ في خلايا الدم البيضاء ويهاجم الجهاز الليمفاوي ” جزء من جهاز المناعة ” ، ويمكن أن يحدث في أي عمر على الرغم من أن ثلث الحالات يتم تشخيصها في الأشخاص فوق 75 عامًا.

– سرطان غير محدد النوع

يحدث هذا النوع عند انتشار السرطان في جسم المريض، لكن الأطباء لا يمكنهم العثور على المكان الذي بدأ فيه، كما أنه من الصعب تحدبد أعراض المرض.