دراسة صادمة تكشف نسب ودوافع الهوس الجنسي بالمجتمع

لندن(صدى):

كشف باحثون أن الميل للتحرش الجنسي موجود لدى جميع الفئات التعليمية المختلفة سواء أكانت متوسطة أو عالية ، فيما يزداد عدد المهووسين جنسياً نتيجة إانتشار مواد ذات محتوى إباحي بشكل واسع في الإنترنت، وعدم وجود محرمات بموضوع الجنس في كثير من المجتمعات .

ونشرت صحيفة ” ميرور ” البريطانية نتائج بحثية وفقاً لدراسة شارك فيها 2325 شخصا من الجنسين بأعمار تراوحت بين 18 و50 عاما أكدت أن واحدا من بين 10 رجال مصاب بالهوس الجنسي وواحدة من بين 12 امرأة مصابة بالهوس الجنسي .

كما أثبتت أن واحدة من بين 12 امرأة مصابة بالهوس الجنسي ، فيما لا يستطيع 10.3 % من الرجال التحكم برغباتهم الجنسية، لكن الفجوة بينهم وبين النساء ليست كبيرة كما يعتقد البعض حيث تصل نسبة النساء المهووسات بالجنس إلى 7% .

فيما رجح الباحثون أن يتعرض الأشخاص ذوو الدخل المنخفض لمضايقات جنسية أكثر من الرجال والنساء الذين يتقاضون رواتب جيدة .