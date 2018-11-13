كثافة بالحركة المرورية بطريق الحرمين في جدة إثر اصطدام شاحنتين

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” من وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق الحرمين بمحافظة جدة ” بعد كبري بريمان باتجاه الشمال حتى كبرى المطار ” ؛ بسبب اصطدام شاحنتين.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجهات المختصة تُباشر الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.