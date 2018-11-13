كثافة بالحركة المرورية بطريق الحرمين في جدة إثر اصطدام شاحنتين
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية ” 911 ” من وجود كثافة في الحركة المرورية بطريق الحرمين بمحافظة جدة ” بعد كبري بريمان باتجاه الشمال حتى كبرى المطار ” ؛ بسبب اصطدام شاحنتين.
وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الجهات المختصة تُباشر الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات
كثافة بالحركة المرورية بطريق الحرمين في جدة إثر اصطدام شاحنتين اتمني من وزارة الموصلات ايجاد حلول لطريق الحرمين المزدحم دائما بالاتفاق مع مكاتب استشارت عالمية بانشاء جسور وكباري وانفاق للحد من ازدحام الطريق