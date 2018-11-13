بالفيديو.. فنانة لبنانية تتحول إلى باسل خياط وبعض المشاهير

بيروت(صدى):

أقدمت الشابة اللبنانية فرح خالد جلابي، وهي مخرجة فنية وفنانة، تقوم بتطبيق المكياج على نفسها لتتحوّل إلى شخصيات معروفة كثيرة؛ بتحويل وجهها إلى الفنان باسل الخياط.

وأصابت ” جلابي ” جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاندهاش والصدمة؛ حيث جاء وجهها طبق الأصل من باسل الخياط بعد المكياج؛ ليعلق عليه الفنان نفسه بعد إعادة نشر الفيديو، قائلًا: ” تحياتي وشكراً جزيلاً لك ولموهبتك الرائعة.. كل التقدير ” ، فيما علّق الفنان أحمد فهمي على الفيديو قائلاً: ” تحفة ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه سبق ذلك نشر الفنانة فرح جلابي، فيديوهات لتحوّلها إلى شبيهة ونسخة مصوّرة عن باسم ياخور وناصيف زيتون وسواهم، كما تحولت إلى شخصيات نسائية أيضاً، مثل صباح وسعاد حسني ومايا دياب وأحلام.