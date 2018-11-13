لربات المنازل.. إليكي وجبة خاصة ولذيذة لتحسين مزاج أسرتك
كشفت خبيرة التغذية كريتسنا زاخم ، عن وجبة هامة تستطيع السيدات إعدادها لأسرتها ، تعمل على انتاج هرمون ” الأندروفين ” المعروف بهرمون السعادة .
مٌشيره إلى أنه من الممكن زيادة نسبة هذا الهرمون من خلال تناول بعض الأطعمة التي تعزز إفرازه ، كما يمكن لنقص بعض الفيتامينات والمعادن أن تقلل من كميته، وبالتي التسبب بسوء المزاج.
وهذه الوجبة تتكون من :
– ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو الصافي الخالي من السكر
– بذور اليقطين
– محلي طبيعي عبر استخدام البلح
-زبدة اللوز
-برش جوز الهند
-ملعقة صغيرة من القرفة
-ملعقة صغيرة من برش الليمون
-نصف كوب توت بري
-نصف كوب فراولة
-كوب من حليب اللوز
-4 ملاعق كبيرة من بذور الشيا
طريقة التحضير:
-وضع بذور الشيا في كوب حليب اللوز، وخلط المزيج
-إضافة بودرة الكاكاو، ومن ثم القرفة
-إضافة 5 حبات من البلح، يمكن الزيادة او التقليل وفق الحاجة
-إضافة برش الليمون وخلط المكونات في الخلّأط
-إضافة الفراولة
– إضافة زبدة اللوز في الأكواب المعدة لتناول الوجبة
-وأخيراً تزيين الكوب بحبات التوت البري
-يمكن وضع المزيج النهائي لمدة ساعتين في الثلاجة
وقدّمت زاخم نصائح أخرى كاستبدال البروتينات الحيوانية بالنباتية من الحبوب كالفاصوليا.لا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 4 ساعات
الصوره قبل اكلها تحسن المزاج