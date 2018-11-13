لربات المنازل.. إليكي وجبة خاصة ولذيذة لتحسين مزاج أسرتك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة التغذية كريتسنا زاخم ، عن وجبة هامة تستطيع السيدات إعدادها لأسرتها ، تعمل على انتاج هرمون ” الأندروفين ” المعروف بهرمون السعادة .

مٌشيره إلى أنه من الممكن زيادة نسبة هذا الهرمون من خلال تناول بعض الأطعمة التي تعزز إفرازه ، كما يمكن لنقص بعض الفيتامينات والمعادن أن تقلل من كميته، وبالتي التسبب بسوء المزاج.

وهذه الوجبة تتكون من :

– ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو الصافي الخالي من السكر

– بذور اليقطين

– محلي طبيعي عبر استخدام البلح

-زبدة اللوز

-برش جوز الهند

-ملعقة صغيرة من القرفة

-ملعقة صغيرة من برش الليمون

-نصف كوب توت بري

-نصف كوب فراولة

-كوب من حليب اللوز

-4 ملاعق كبيرة من بذور الشيا

طريقة التحضير:

-وضع بذور الشيا في كوب حليب اللوز، وخلط المزيج

-إضافة بودرة الكاكاو، ومن ثم القرفة

-إضافة 5 حبات من البلح، يمكن الزيادة او التقليل وفق الحاجة

-إضافة برش الليمون وخلط المكونات في الخلّأط

-إضافة الفراولة

– إضافة زبدة اللوز في الأكواب المعدة لتناول الوجبة

-وأخيراً تزيين الكوب بحبات التوت البري

-يمكن وضع المزيج النهائي لمدة ساعتين في الثلاجة

وقدّمت زاخم نصائح أخرى كاستبدال البروتينات الحيوانية بالنباتية من الحبوب كالفاصوليا.لا