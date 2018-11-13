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تعرف على أولويات المملكة للاستثمار المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة

تعرف على أولويات المملكة للاستثمار المحلي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإستثمار عن تحديد 9 قطاعات ذات أولوية على صعيد الإستثمار المحلي والأجنبي وتشمل : ” القطاعات الكيمائية والنقل والخدمات اللوجيستية ووتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة والمياه والتعدين والهندسة ” ، وذلك بهدف رفع الإيرادات الغير النفطية للمملكة من 163 مليار ريال إلى تريليون ريال .

جاء ذلك خلال لقاء لما فوزان عضو هيئة الإستثمار مع الوفد الهولندي بغرفة الشرقية ، داعية الوفد إلى الإستثمار في المملكة بمجال الطاقة المتجددة وتقنيات النفط والغاز البحري بما تملكه العقول الهولندية من خبرة واسعة في هذا المجال .

في سياق متصل ، أكد السفير الهولندي ماشا باك على رغبة هولندا في زيادة إستثماراتها بقطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعليم مؤكداً على قوة العلاقات الإقتصادية والدبلوماسية بين البلدين .


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