تحذير: لا تقررين فسخ خطبتك أو الإنفصال عن شريك حياتك في فصل الشتاء

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

هل تشعرين بالإضطرابات المزاجية مع دخول فصل الشتاء ويعتريك الحزن وعدم الرغبة في إستمرار علاقتك مع شريك حياتك أو خطيبك ، إذاً عليكي الإنتباه جيداً لقراراتك الخاطئة التي تتخذيها بناءً على ما يسمى بـ ” الإكتئاب الشتوي ” .

إنها حقيقة أكدها أطباء علم النفس وهي تتمثل في تغيرات مزاجية تطرأ على الإنسان وخاصة المرأة مع حلول فصل الشتاء حيث أن الإنسان جزء من البيئة المحيطة ولابد أن يتأثر بها .

وقال استشاري الطب النفسي علي عبد الراضي في تصريحات تليقزيونية له أن الإصابة بالاكتئاب تكثر في فصل الشتاء، وخاصة للنساء، والفتيات فى فترة الخطوبة، مما يجعلها تفكر فعلياً في فسخ خطبتها، وبالنسبة للمتزوجات تصبح حياتها الزوجية مهددة فى فصل الشتاء، وتتسبب في افتعال المشكلات دون أسباب واضحة .

ونصح المواطنين بالتوجه للأطباء النفسيين دون الشعور بالحرج، والالتزام بساعات نوم محددة ومنتظمة، وممارسة الرياضة، والخروج لزيارة الأقارب والأصدقاء .