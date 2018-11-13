بالصور.. ” الأمر بالمعروف ” في جدة تقيم معرضا توعويا بالكلية التقنية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة معرضاً توعوياً وتوجيهياً في الكلية التقنية بمحافظة جدة.

احتوى المعرض على وسائل توعوية وتوجيهية، تناولت أهمية ترسيخ العقيدة الصحيحة، وفضل إقامة الصلاة، والتحذير من السحر والشعوذة، وخطورة المخدرات والتدخين، وحظي المعرض بإقبال كبير من طلاب الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريب.

من جانبه أوضح فضيلة رئيس هيئة محافظة جدة الشيخ سعود بن سعيد العبيدي أن هيئة جدة تولي الجانب التوعوي والتوجيهي اهتماماً، وذلك بإقامة المعارض متعددة الوسائل في المحاضن التربوية والمجمعات التجارية تحقيقاً لخطة فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة التوعوية. مشيداً بالمتابعة المستمرة لفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.

يذكر أن تلك البرامج والمعارض تحظى بدعم كبير من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.