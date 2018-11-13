ارتفاع أرباح شركات المساهمة إلى 32.7 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

سجلت الأرباح المجمعة للشركات المساهمة السعودية أعلى مستوى لها منذ عام 2014؛ حيث ارتفعت إلى 32.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، والأرباح المتحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت لتلامس 89 مليار ريال؛ بحسب نتائج لـ ” تداول ” .

ويأتي ذلك في ظل التحسن في عمليات التشغيل وخفض النفقات غير الضرورية وارتفاع أسعار النفط وسوق الأسهم الذي اقترب مؤشره من 8500 نقطة للمرة الأولى من سنوات قبل أن يعود ويتراجع تحت ضغوط داخلية وخارجية.

وعلى جانب آخر، سجلت ثلاثة قطاعات خسائر في الربع الثالث من 2018 مقابل أرباح كانت قد سجلتها في الربع الثالث من العام الماضي، تصدرها قطاع ” الفنادق والسياحة “، و ” التشييد والبناء ” وقطاع ” الأسمنت ” .