للأمهات.. في حالة ظهور هذه الأعراض امنعي طفلك من الذهاب للمدرسة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

إن بقاء الطفل في المنزل أو ارساله إلى مدرسته، أمر محير للأم في بعض الأحيان عندما تظهر عليه أعراض بعض الأمراض التي لا تفرق الأم إذا كانت تستدعي تغييبه عن المدرسة أم نزوله وممارسة يومه بشكل طبيعي.

وهذه نصائح لمساعدتك في الحكم على حالة طفلك ومعرفة متى بإمكانه مواصلة يومه على النحو المعتاد، ومتى يكون بحاجة إلى البقاء في المنزل وعرضه على الطبيب المختص ليتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

1- ارتفاع حرارة الطفل إلى 38 درجة مئوية فأكثر.

2- إذا تقيأ الطفل لأكثر من مرتين في اليوم، وتبوله أقل من المعتاد، تغير لون بوله إلى الأصفر الداكن، جفاف الفم من اللعاب.

3- لو أفاق الطفل من نومه وعيناه ملتصقتان ببعضهما بعضًا، ولون بياض العينين تحول إلى أحمر فاتح، أو أصفر أو أخضر، فإن هذه الأعراض تدلل أنه مصاب بالرمد.

4- تجاوز عدد مرات التبرز أكثر من ثلاث مرات في اليوم، وكان إخراجه خفيفًا مثل الماء.

5- في حال لاحظت الأم اختلاط البراز بالدم أو المخاط.

6- إذا ترافق الإسهال مع قيء.

7- إذا أصيب الطفل بالتهاب في الحلق يرافقه رشح بسيط، وانتفاخ في الغدد، وحمى، وصداع، أو وجع في البطن.

8- إذا اشتكى الطفل من ألم أو وجع في البطن مع قيء وإسهال وحمى، وعدم الرغبة باللهو واللعب.

9- إذا كان مصابًا بسعال لا يتوقف، يرافقه أزيز أو صعوبة في التنفس أو حمى.