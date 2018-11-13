النرويج تعتزم زيادة استثماراتها المشتركة مع المملكة

عادل الحربي(صدى):

تنوي النرويج زيادة الاستثمارات المشتركة مع المملكة خلال الفترة المقبلة، حيث تتمتع بخبرة في ” الاقتصاد الأزرق ” المعني بإدارة الموارد المائية وحماية البحار والمحيطات وتأسيس الموانئ الخضراء.

وفي هذا السياق، أوضح أويفند ستوكه؛ سفير النرويج في المملكة، أنه من الصعب معرفة حجم الاستثمارات النرويجية في المملكة والعكس، لكن صندوق الثروة السيادي النرويجي يستثمر في نحو 42 شركة في السعودية.

وأشاء ” ستوكه ” أن هناك أكثر من 5 من كبرى الشركات النرويجية تعمل في السعودية، من ضمنها شركة ” جوتن ” لطلاء المنازل والمصانع.

كما كشف أن بلاده تعمل أيضًا على زيادة التعاون مع السعودية في مجال الأغذية البحرية، وسيزور المملكة وفد وممثلون من المجلس النرويجي للأغذية البحرية للمشاركة في المعرض السعودي الدولي للأغذية والمشروبات والضيافة” هوريكا ” ؛ وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 من شهر نوفمبر الجاري.