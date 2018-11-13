بالصور.. رفع 210 شاحنة مخلفات وإزالة أنقاض بالرياض
أقدمت بلدية شمال الرياض ، اليوم الثلاثاء، على رفع مخلفات بحمولة ٢١٠ شاحنة وإزالة أنقاض بمقدار ٩٦٠م٣.
وأضافت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين ” تويتر ” أنه تم رفع عدد من السيارات التالفة، وإزالة ٦٨٠ ملصق وعدد ٨٨ لوحة إعلانية مخالفة من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.
سلطان الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
يهتمون جدا بإزاله التعديات على الاراضي الحكوميه , واهتمامهم بالاحياء التي يسكنها اشخاص ذو مناصب عالية , وتجاهل بلاغات الاحياء الاخرى .
تم عمل بلاغات متكررة لمخلفات مباني ومخلفات إطارات سيارات وكلاب ضاله لإداره صحة البية وإدارة النظافة وبلدية الروضة بشأن النظر في مخلفات حي القادسية وللاسف تصل رسائل انه تم ازالة المخالفات وهو غير صحيح وهذا لا يتواكب مع رؤية ولي العهد حفظه الله بجعل السعودية في منصة دول العالم بالتطور مع وجود اشخاص لا تعمل بجد وامانه وإخلاص
نامل من صحيفة صدى نشر خبر يتعلق بمخلفات حي القادسية , مع صور المخلفات.
سلطان الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
يهتمون جدا بإزاله التعديات على الاراضي الحكوميه , واهتمامهم بالاحياء التي يسكنها اشخاص ذو مناصب عالية , وتجاهل بلاغات الاحياء الاخرى .
تم عمل بلاغات متكررة لمخلفات مباني ومخلفات إطارات سيارات وكلاب ضاله لإداره صحة البية وإدارة النظافة وبلدية الروضة بشأن النظر في مخلفات حي القادسية وللاسف تصل رسائل انه تم ازالة المخالفات وهو غير صحيح وهذا لا يتواكب مع رؤية ولي العهد حفظه الله بجعل السعودية في منصة دول العالم بالتطور مع وجود اشخاص لا تعمل بجد وامانه وإخلاص
نامل من صحيفة صدى نشر خبر يتعلق بمخلفات حي القادسية , مع صور المخلفات.