بالصور.. رفع 210 شاحنة مخلفات وإزالة أنقاض بالرياض

عادل الحربي (صدى):

أقدمت بلدية شمال الرياض ، اليوم الثلاثاء، على رفع مخلفات بحمولة ٢١٠ شاحنة وإزالة أنقاض بمقدار ٩٦٠م٣.

وأضافت أمانة منطقة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين ” تويتر ” أنه تم رفع عدد من السيارات التالفة، وإزالة ٦٨٠ ملصق وعدد ٨٨ لوحة إعلانية مخالفة من الأحياء الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي.