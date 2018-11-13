عودة ” العابد ” للمشاركة مع الهلال بالمباريات المقبلة
صرحت مصادر بداخل نادي الهلال باحتمالية عودة الدولي نواف العابد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وجاء ذلك لأجل المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بنسبة كبيرة؛ ابتداءً من لقاء الشباب التجريبي السبت.
وكشفت المصادر أن مدرب الهلال البرتغالي خورخي خيسوس، ينوي الاستعانة بـ ” العابد ” في أجزاء من المواجهة التجريبية، لكي يمهد لعودته تدريجيًّا في اللقاءات الودية.
مؤدب[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 10 دقائق
خبر غير مهم اعطونا أخبار الأندية السعودية مثل تأجيل مباراة الأهلي الأتحاد استقاله مدرب ولا همكم الطواقي بس الامانه والانصاف اهم شي في المهنه