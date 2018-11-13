عودة ” العابد ” للمشاركة مع الهلال بالمباريات المقبلة

طلال الغامدي(صدى):

صرحت مصادر بداخل نادي الهلال باحتمالية عودة الدولي نواف العابد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء ذلك لأجل المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بنسبة كبيرة؛ ابتداءً من لقاء الشباب التجريبي السبت.

وكشفت المصادر أن مدرب الهلال البرتغالي خورخي خيسوس، ينوي الاستعانة بـ ” العابد ” في أجزاء من المواجهة التجريبية، لكي يمهد لعودته تدريجيًّا في اللقاءات الودية.