بالصور.. مواطنون يشتكون تجاوزات شاحنة بلدية الداير
إشتكى سكان حي قسميل في محافظة الداير بني مالك التابعة لمنطقة جازان من تجاوزات شاحنة نظافة تابعة لبلدية الداير وتسببها في إلحاق الضرر بهم.
وقالوا إن عمال النظافة في بلدية الداير يقومون بتحميل القمامة من سوق الغنم الممتلئ برفاث وجلود الاغنام المذبوحة بالمسلخ المجاور لسوق الغنم، ومن ثم يتجهون لحي قسميل المجاور لتحميل القمامة من هناك واثناء عملية رفع صندوق الزبالة وتحميله بالشاحنة تنعصر الجلود ورفاث وبقايا الاغنام المسلوخة تسيل بالشارع كالنهر الجاري.
وأضافوا أن ما ينتج عن البقايا يتسبب في أذى سكان الحي والمارة المتجهين لأداء صلواتهم بالمسجد الذي لا يبعد عن المكان الا مايقارب20متر تقريبا، اضافه الا ما يترتب على ذلك من روائح كريهة ومكان لتجمع البعوض والحشرات السامة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 5040 ] نشر منذ 5 ساعات
الداير والثاني الريث خاصة جبال القهر
اللي ما يعرف الصقر يشويه
في الطبيعة جنة من جنان الله
لكن الخطوط اهلها ابخس في وعورتها
لكن ابن المدينه اذا لم يكن لديك قلب جامد
متمرس
في القيادة الطرق الجبلية الوعرهـ
صح وربي يروح في هاوية تنثر لحمه
قطع قطع
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5434 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يستر على خلقه