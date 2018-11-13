بالصور.. مواطنون يشتكون تجاوزات شاحنة بلدية الداير

حسن السالم(صدى):

إشتكى سكان حي قسميل في محافظة الداير بني مالك التابعة لمنطقة جازان من تجاوزات شاحنة نظافة تابعة لبلدية الداير وتسببها في إلحاق الضرر بهم.

وقالوا إن عمال النظافة في بلدية الداير يقومون بتحميل القمامة من سوق الغنم الممتلئ برفاث وجلود الاغنام المذبوحة بالمسلخ المجاور لسوق الغنم، ومن ثم يتجهون لحي قسميل المجاور لتحميل القمامة من هناك واثناء عملية رفع صندوق الزبالة وتحميله بالشاحنة تنعصر الجلود ورفاث وبقايا الاغنام المسلوخة تسيل بالشارع كالنهر الجاري.

وأضافوا أن ما ينتج عن البقايا يتسبب في أذى سكان الحي والمارة المتجهين لأداء صلواتهم بالمسجد الذي لا يبعد عن المكان الا مايقارب20متر تقريبا، اضافه الا ما يترتب على ذلك من روائح كريهة ومكان لتجمع البعوض والحشرات السامة.